В понедельник, 26 июня в 13:00 состоится пресс-конференция по делу Андрея Павелко, президента УАФ, который обвиняется в коррупции и находится под арестом.

Медиа-событие пройдет в Киеве в конференц-зале Дома футбола (пер. Лабораторный, 7А)

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Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко. Смотреть онлайн. LIVE