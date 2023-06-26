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  4. Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко. Смотреть онлайн. LIVE
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 08:47 | Обновлено 26 июня 2023, 08:50
470
4

Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 26 июня в 13:00 медиа-событие, которое пройдет в Киеве

26 июня 2023, 08:47 | Обновлено 26 июня 2023, 08:50
470
4
Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко. Смотреть онлайн. LIVE
Профутбол. Андрей Павелко

В понедельник, 26 июня в 13:00 состоится пресс-конференция по делу Андрея Павелко, президента УАФ, который обвиняется в коррупции и находится под арестом.

Медиа-событие пройдет в Киеве в конференц-зале Дома футбола (пер. Лабораторный, 7А)

Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко. Смотреть онлайн. LIVE

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола смотреть онлайн суд коррупция Денис Бугай
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Oleksandr Kelym
Злочинна зграя УАФ буде спасати не Павелка - вони будуть спасати СЕБЕ ! Всі вони добряче "прикормлені" павелком і звичайно, згідно встановленим у злочинних організаціях порядку мусять захищати свого очільника та дуже прикро, що все це лежить гнітучим тягарем на клуьах, на всьому українському футболі. Непомірно роздутий штатний розклад (шість віцепрезидентів!) наочно свідчить наскільки УАФ перетворена у "корито" для аферистів від футболу!
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+2
Alexx
Боже неужели неясно что вся жта защита вора павелуо организована ахметовым потому что кроты все теряют 
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+2
gvs58
Хабарники будуть відбілювати головного ХАБАРНИКА!!! Що ж тут дивитися? Ганьба!!!
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0
Выталкиватель парашутистов
Жаль что не смогу попасть на это "событие" планетарного масштаба. Я бы задал несколько вопросов организаторам... Надеюсь, что туда допустят нормальных журналистов, а не только прикормленных ОПГ УАФ, хотелось бы видеть там Костю Андриюка,это единственный уважаемый футбольный журналист в Украине, сейчас рядом с ним я вообще никого не вижу порядочного, все остальные в какой-то мере прикормлены или ОПГ УАФ или соответствующими олигархами. Ничего нормального от этого заявленного действа не ожидаю, нам в очередной раз будут вешать лапшу на уши и убеждать всех, какой павелка белый и пушистый, что если бы не он, то украинский футбол давно бы по-миру пошел... Но ГМС не зря проделал такую огромную работу по изолированию павелки от общества, только за это его стоит зауважать,хотя и он преследует только свои шкурные интересы... Но будем надеяться, что судьи не дрогнут от мешков с деньгами и вынесут справедливый приговор вору и мошеннику от украинского футбола... Смерть ворогам, Україна - понад усе!
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0
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