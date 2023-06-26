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Германия
26 июня 2023, 03:34 | Обновлено 26 июня 2023, 03:41
111
0

Игроки клубов Бундеслиги выбрали лучшего футболиста и тренера сезона-22/23

Признания удостоен Рандаль Коло-Муани

26 июня 2023, 03:34 | Обновлено 26 июня 2023, 03:41
111
0
Игроки клубов Бундеслиги выбрали лучшего футболиста и тренера сезона-22/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани занял первое место в опросе издания Kicker по определению лучшего футболиста чемпионата Германии сезона-2022/2023, в котором приняли участие игроки команд Бундеслиги.

Француз получил поддержку 24,2% респондентов. Вторым стал Джуд Беллингем, игравший за «Боруссию» Дортмунд – 17,5%, третье место досталось Никласу Фуллкругу из «Вердера» - 11,9%.

Лучшим тренером сезона игроки немецких клубов признали Урса Фишера из «Униона» – 21,8% голосов. Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», занял второе место – 21%.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Рандаль Коло Муани Джуд Беллингем Никлас Фуллкруг
Источник Kicker
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