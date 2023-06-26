Игроки клубов Бундеслиги выбрали лучшего футболиста и тренера сезона-22/23

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани занял первое место в опросе издания Kicker по определению лучшего футболиста чемпионата Германии сезона-2022/2023, в котором приняли участие игроки команд Бундеслиги.

Француз получил поддержку 24,2% респондентов. Вторым стал Джуд Беллингем, игравший за «Боруссию» Дортмунд – 17,5%, третье место досталось Никласу Фуллкругу из «Вердера» - 11,9%.

Лучшим тренером сезона игроки немецких клубов признали Урса Фишера из «Униона» – 21,8% голосов. Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», занял второе место – 21%.