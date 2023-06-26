Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 01:49 | Обновлено 26 июня 2023, 01:55
267
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Пришлось остаться, даже когда стало хуже»

Румынский специалист – об украинском футболе в условиях войны

26 июня 2023, 01:49 | Обновлено 26 июня 2023, 01:55
267
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Пришлось остаться, даже когда стало хуже»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказал мнение о своей работе в Украинской Премьер-лиге, розыгрыш которой в сезоне-2022/2023 проводился, несмотря на войну в стране.

– Вы остались в киевском «Динамо», несмотря на войну. Как сейчас ситуация?

– Трудно, очень трудно. Никто не знает, чем это закончится.

– И как вы относитесь к футболу в таком контексте?

– Тренировки часто прекращаются и приходится идти в укрытие. Во время матчей лиги может сработать сигнал тревоги: ты прекращаешь играть, бежишь в раздевалку, ждешь час, потом возобновляешь.

Нет зрителей. Как относиться к футболу в такой ситуации? Если бы не футбол, все было бы сложнее. Футбол дает ощущение, что жизнь продолжается. Поэтому я не уехал из Украины, где у меня были исключительные моменты. С донецким «Шахтером» я также выигрывал в Европе с игроками, приехавшими в большие команды, когда 24 февраля прошлого года началась война. Все уехали.

– Но вы нет.

– Пришлось остаться, даже когда стало хуже. Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам.

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Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
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