Львовский Рух в межсезонье планирует играть по два спарринга в день
В межсезонье команда УПЛ не понесла кадровых потерь
26 июня львовская команда «Рух» вернется из отпуска и на загородной базе в Винниках приступит к подготовке к новым испытаниям в УПЛ.
Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Рух» не понес кадровых потерь. В тренировочный процесс с основой планируется привлечь и группу игроков из молодежного состава U-19, которые весной стали чемпионами Украины.
Вышли на финишную прямую и переговоры с несколькими потенциальными новичками, которые должны появиться в тренировочном лагере львовян в конце июня. Шанс проявить себя будет предоставлен всем, ведь 7, 13, 16 и 21 июля «Рух» собирается проводить по два спарринга в день.
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