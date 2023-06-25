Львовский Рух в межсезонье планирует играть по два спарринга в день

26 июня львовская команда «Рух» вернется из отпуска и на загородной базе в Винниках приступит к подготовке к новым испытаниям в УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Рух» не понес кадровых потерь. В тренировочный процесс с основой планируется привлечь и группу игроков из молодежного состава U-19, которые весной стали чемпионами Украины.

Вышли на финишную прямую и переговоры с несколькими потенциальными новичками, которые должны появиться в тренировочном лагере львовян в конце июня. Шанс проявить себя будет предоставлен всем, ведь 7, 13, 16 и 21 июля «Рух» собирается проводить по два спарринга в день.