Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львовский Рух в межсезонье планирует играть по два спарринга в день
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 23:59 | Обновлено 26 июня 2023, 00:11
192
0

Львовский Рух в межсезонье планирует играть по два спарринга в день

В межсезонье команда УПЛ не понесла кадровых потерь

25 июня 2023, 23:59 | Обновлено 26 июня 2023, 00:11
192
0
Львовский Рух в межсезонье планирует играть по два спарринга в день
ФК Рух

26 июня львовская команда «Рух» вернется из отпуска и на загородной базе в Винниках приступит к подготовке к новым испытаниям в УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Рух» не понес кадровых потерь. В тренировочный процесс с основой планируется привлечь и группу игроков из молодежного состава U-19, которые весной стали чемпионами Украины.

Вышли на финишную прямую и переговоры с несколькими потенциальными новичками, которые должны появиться в тренировочном лагере львовян в конце июня. Шанс проявить себя будет предоставлен всем, ведь 7, 13, 16 и 21 июля «Рух» собирается проводить по два спарринга в день.

По теме:
Пропустили в конце. Полесье проиграло контрольный матч команде из Румынии
Стали известны все спарринг-партнеры Кривбасса на летних сборах
Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги
Рух Львов инсайд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Теннис | 25 июня 2023, 20:17 18
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты

Украинка и чешка в финале выиграли у тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс в двух сетах

Франция обыграла Норвегию и с двумя победами уверенно возглавляет группу
Футбол | 25 июня 2023, 23:45 0
Франция обыграла Норвегию и с двумя победами уверенно возглавляет группу
Франция обыграла Норвегию и с двумя победами уверенно возглавляет группу

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы 2023 U-21

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Футбол | 25.06.2023, 03:19
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Футбол | 25.06.2023, 21:15
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Футбол | 25.06.2023, 12:19
Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анна РЫЖИКОВА: «Эстафета – это вообще лотерея. Все выложились на максимум»
Анна РЫЖИКОВА: «Эстафета – это вообще лотерея. Все выложились на максимум»
24.06.2023, 02:41
Другие виды
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
25.06.2023, 14:04 5
Теннис
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
24.06.2023, 23:14
Другие виды
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 13
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
25.06.2023, 13:07
Футбол
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
25.06.2023, 09:47 12
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
24.06.2023, 21:28 23
Футбол
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
24.06.2023, 07:42 20
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем