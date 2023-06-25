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25 июня 2023, 21:27 |
98
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

Важные события во всех видах спорта

25 июня 2023, 21:27 |
98
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
ФК Панатинаикос

В понедельник, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Гибралтар (Ж) – Панама (Ж)

Favbet 50.00 – 23.00 – 1.02

19:30 Винер Виктория – Панатинаикос

Favbet 38.00 – 15.00 – 1.04

19:30 Депортес Икике – Арика

Favbet 2.04 – 3.62 – 3.20

ТЕННИС

12:00 Линда Носкова – Катерина Байндл

Favbet 1.35 – 3.24

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Источник Sport.ua
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