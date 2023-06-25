СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

В понедельник, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



19:00 Гибралтар (Ж) – Панама (Ж)

50.00 – 23.00 – 1.02

19:30 Винер Виктория – Панатинаикос

38.00 – 15.00 – 1.04

19:30 Депортес Икике – Арика

2.04 – 3.62 – 3.20

ТЕННИС

12:00 Линда Носкова – Катерина Байндл

1.35 – 3.24