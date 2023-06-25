Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в Габалу из Азербайджана
Другие новости
25 июня 2023, 19:37 | Обновлено 25 июня 2023, 20:00
1059
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в Габалу из Азербайджана

Зураб Очигава подписал контракт с клубом на два года, до лета 2025 года

25 июня 2023, 19:37 | Обновлено 25 июня 2023, 20:00
1059
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в Габалу из Азербайджана
ФК Габала. Зураб Очигава

Украинский защитник Зураб Очигава продолжит карьеру в клубе «Габала» из Азербайджана.

28-летний футболист подписал контракт на два сезона, до лета 2025 года.

Ранее Очигава выступал за азербайджанский «Сабах», с февраля 2021 года. Он сыграл 5 матчей за «Сабах» в минувшем сезоне 2022/23.

Очигава забил 2 гола в 34 матчах за последние 2,5 сезона в Премьер-лиге Азербайджана.

Зураб также играл за «Мариуполь», «Динамо», «Олимпик», «Днепр-1», «Ворсклу» и эстонскую «Левадию».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с форвардом. У него 0 голов в Серии А
Источник: Челси подписал контракт с сенегальским форвардом на 8 лет
Источник: Ворскла подписала 22-летнего голкипера из клуба Первой лиги
Зураб Очигава трансферы Габала Сабах Баку
Источник ФК Габала
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Футбол | 24 июня 2023, 21:28 23
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»

Тренер оценил сложный матч Евро-2023

Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бокс | 24 июня 2023, 22:50 7
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика

У Артура травма на всю жизнь

Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Теннис | 25.06.2023, 20:17
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
ФРИДМАН: «УПЛ-ТВ? В условиях войны показ матчей нужно сделать бесплатным»
Футбол | 25.06.2023, 19:40
ФРИДМАН: «УПЛ-ТВ? В условиях войны показ матчей нужно сделать бесплатным»
ФРИДМАН: «УПЛ-ТВ? В условиях войны показ матчей нужно сделать бесплатным»
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
Футбол | 25.06.2023, 11:14
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
23.06.2023, 23:47
Футзал
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 13
Война
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
24.06.2023, 23:55 6
Футбол
После скандала в матче Франция – Италия. На Евро U-21 введут систему VAR
После скандала в матче Франция – Италия. На Евро U-21 введут систему VAR
23.06.2023, 17:30
Футбол
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35 1
Футбол
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем