ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в Габалу из Азербайджана

Украинский защитник Зураб Очигава продолжит карьеру в клубе «Габала» из Азербайджана.

28-летний футболист подписал контракт на два сезона, до лета 2025 года.

Ранее Очигава выступал за азербайджанский «Сабах», с февраля 2021 года. Он сыграл 5 матчей за «Сабах» в минувшем сезоне 2022/23.

Очигава забил 2 гола в 34 матчах за последние 2,5 сезона в Премьер-лиге Азербайджана.

Зураб также играл за «Мариуполь», «Динамо», «Олимпик», «Днепр-1», «Ворсклу» и эстонскую «Левадию».