Другие новости25 июня 2023, 19:37 | Обновлено 25 июня 2023, 20:00
1059
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в Габалу из Азербайджана
Зураб Очигава подписал контракт с клубом на два года, до лета 2025 года
25 июня 2023, 19:37 | Обновлено 25 июня 2023, 20:00
1059
0
Украинский защитник Зураб Очигава продолжит карьеру в клубе «Габала» из Азербайджана.
28-летний футболист подписал контракт на два сезона, до лета 2025 года.
Ранее Очигава выступал за азербайджанский «Сабах», с февраля 2021 года. Он сыграл 5 матчей за «Сабах» в минувшем сезоне 2022/23.
Очигава забил 2 гола в 34 матчах за последние 2,5 сезона в Премьер-лиге Азербайджана.
Зураб также играл за «Мариуполь», «Динамо», «Олимпик», «Днепр-1», «Ворсклу» и эстонскую «Левадию».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2023, 21:28 23
Тренер оценил сложный матч Евро-2023
Бокс | 24 июня 2023, 22:50 7
У Артура травма на всю жизнь
Теннис | 25.06.2023, 20:17
Футбол | 25.06.2023, 19:40
Футбол | 25.06.2023, 11:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футзал
24.06.2023, 14:03 13
24.06.2023, 23:55 6
23.06.2023, 17:30
23.06.2023, 21:15
23.06.2023, 21:35 1
24.06.2023, 09:13