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Молодежные турниры
26 июня 2023, 17:00 | Обновлено 26 июня 2023, 22:21
16
0

Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 26 июня в 16:30

26 июня 2023, 17:00 | Обновлено 26 июня 2023, 22:21
16
0
Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE
Суспільне

27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите 26 июня в 16:30 предматчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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