27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.

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Смотрите 26 июня в 16:30 предматчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE