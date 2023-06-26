Молодежные турниры26 июня 2023, 17:00 | Обновлено 26 июня 2023, 22:21
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Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 26 июня в 16:30
26 июня 2023, 17:00 | Обновлено 26 июня 2023, 22:21
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27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите 26 июня в 16:30 предматчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE
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