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  4. Зинедин ЗИДАН: «Сейчас футбол гораздо сложнее»
Франция
25 июня 2023, 17:17 | Обновлено 25 июня 2023, 17:28
983
5

Зинедин ЗИДАН: «Сейчас футбол гораздо сложнее»

Легендарныф француз допускает, что не был бы звездой футбола в наши дни

25 июня 2023, 17:17 | Обновлено 25 июня 2023, 17:28
983
5
Зинедин ЗИДАН: «Сейчас футбол гораздо сложнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан показывал невероятный футбол в девяностых и нулевых годах. При этом француз допускает, что он не был бы звездой, если бы выступал сейчас.

«В мое время футбол был менее физическим. Тогда ты мог за счет одной лишь техники забраться высоко. Теперь, как мне кажется, это не так просто.

Сегодняшний футбол гораздо сложнее. Возможно, мое телосложение в это время сыграло бы со мной злую шутку», - сказал Зидан.

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Источник Téléfoot
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Комментарии 5
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PUMA
Вот здесь Зидан как никогда прав.Смешно когда орут что Пеле лучший игрок всех времён.А особенно когда с болота доносится что Яшин единственный вратарь который брал ЗМ,и по этому он лучший вратарь в истории 
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+3
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luceorius
 Зараз навіть фінт Зідана в чистому вигляді рідко можна побачити, не кажучи вже про
техніку Рональдіньйо. Інтенсивність футболу зросла настільки, що із технічних прийомів на перше місце вийшло вміння грати в дотик - як при виході з-під пресингу, так і в контратаках, а також в завершальних стадіях позиційних атак. 
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0
antt
Але ж якще Мессі? Він що фізикою переважає. Чи це він такий технічний що став кращим в наш час, протистоячи цьому фізичному футболу. Я звичайно не прихильник  аргентинця, але ж зідан набагато фізично сильніший за Мессі.. Тому таке твердження. Тепер в футболі  переважають вихідні  не з Європи навіть в європейських країнах 
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0
8number
Батя прав. Навіть 20 років тому футбол був зовсім інший. Там ще люди грали.
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0
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