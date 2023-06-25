Франция25 июня 2023, 17:17 | Обновлено 25 июня 2023, 17:28
983
5
Зинедин ЗИДАН: «Сейчас футбол гораздо сложнее»
Легендарныф француз допускает, что не был бы звездой футбола в наши дни
25 июня 2023, 17:17 | Обновлено 25 июня 2023, 17:28
983
5
Зинедин Зидан показывал невероятный футбол в девяностых и нулевых годах. При этом француз допускает, что он не был бы звездой, если бы выступал сейчас.
«В мое время футбол был менее физическим. Тогда ты мог за счет одной лишь техники забраться высоко. Теперь, как мне кажется, это не так просто.
Сегодняшний футбол гораздо сложнее. Возможно, мое телосложение в это время сыграло бы со мной злую шутку», - сказал Зидан.
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