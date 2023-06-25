Стали известны все спарринг-партнеры Кривбасса на летних сборах

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» узнал имена еще двух спарринг-партнеров на втором летнем учебно-тренировочном сборе, который пройдет с 5 по 19 июля на Западной Украине.

12 июля «красно-белые» будут противостоять новичку Первой лиги – «Хусту», а 19 июля – ровенскому «Вересу».

С ФК «Хуст» криворожане раньше никогда не встречались. Последняя встреча с «Вересом» у «Кривбасса» состоялась 1 апреля 2023 года в 19-м туре УПЛ. Тогда команда из Кривого Рога взяла реванш за неудачу в рамках первого круга, одержав тяжелую победу в Ровно в меньшинстве – 2:1.

Ранее стало известно о первых контрольных матчах «красно-белых»: 28 июня – «Кремень», 8 июля – «Карпаты», 16 июля – «Минай», 18 июля – «Днепр-1».