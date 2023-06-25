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Франция
25 июня 2023, 14:00 | Обновлено 25 июня 2023, 14:15
825
0

Хавбек Львова может перейти в Рух

Артур Ременяк имеет вариант остаться в УПЛ

25 июня 2023, 14:00 | Обновлено 25 июня 2023, 14:15
825
0
Хавбек Львова может перейти в Рух
ФК Львов. Артур Ременяк

Полузащитник ФК «Львов» Артур Ременяк может перейти в «Рух».

Ременяк – воспитанник «Львова». В минувшем сезоне 22-летний вингер забил два мяча в 16 поединках УПЛ.

«Львов» занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Львовская команда пропустит сезон-2023/24 – участие ФК «Львов» в соревнованиях ПФЛ временно приостановлено.

«Рух» завершил сезон на 11-м месте в УПЛ. Базовая дата старта нового розыгрыша чемпионата Украины – 29 июля.

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Источник Sport.ua
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