Хавбек Львова может перейти в Рух

Полузащитник ФК «Львов» Артур Ременяк может перейти в «Рух».

Ременяк – воспитанник «Львова». В минувшем сезоне 22-летний вингер забил два мяча в 16 поединках УПЛ.

«Львов» занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Львовская команда пропустит сезон-2023/24 – участие ФК «Львов» в соревнованиях ПФЛ временно приостановлено.

«Рух» завершил сезон на 11-м месте в УПЛ. Базовая дата старта нового розыгрыша чемпионата Украины – 29 июля.