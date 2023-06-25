Франция25 июня 2023, 14:00 | Обновлено 25 июня 2023, 14:15
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Хавбек Львова может перейти в Рух
Артур Ременяк имеет вариант остаться в УПЛ
25 июня 2023, 14:00 | Обновлено 25 июня 2023, 14:15
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Полузащитник ФК «Львов» Артур Ременяк может перейти в «Рух».
Ременяк – воспитанник «Львова». В минувшем сезоне 22-летний вингер забил два мяча в 16 поединках УПЛ.
«Львов» занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Львовская команда пропустит сезон-2023/24 – участие ФК «Львов» в соревнованиях ПФЛ временно приостановлено.
«Рух» завершил сезон на 11-м месте в УПЛ. Базовая дата старта нового розыгрыша чемпионата Украины – 29 июля.
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