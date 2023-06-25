Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Ольга Ракицкая – о новом соглашении мужа с «горняками»
Жена 33-летнего защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга прокомментировала продление ее мужем контракта с донецким клубом.
«Я, как жена, могу сказать одно: для нас «Шахтер» - это не просто клуб... это место, где все начиналось. Где Ярослав, будучи простым парнем, из маленького города, имел только свой талант, работоспособность и большую мечту.
Это место, где в него поверили. Это сердце, это наш дом. Не оставим в тяжелые времена. Все будет хорошо», - написала Ракицкая в своем instagram.
Всего на счету Ракицкого 340 матчей и 16 голов в составе дончан. Вместе с «Шахтером» Ярослав выиграл 20 трофеев.
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