Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»

Жена 33-летнего защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга прокомментировала продление ее мужем контракта с донецким клубом.

«Я, как жена, могу сказать одно: для нас «Шахтер» - это не просто клуб... это место, где все начиналось. Где Ярослав, будучи простым парнем, из маленького города, имел только свой талант, работоспособность и большую мечту.

Это место, где в него поверили. Это сердце, это наш дом. Не оставим в тяжелые времена. Все будет хорошо», - написала Ракицкая в своем instagram.

Всего на счету Ракицкого 340 матчей и 16 голов в составе дончан. Вместе с «Шахтером» Ярослав выиграл 20 трофеев.