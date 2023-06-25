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  4. Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 13:42 |
2606
23

Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»

Ольга Ракицкая – о новом соглашении мужа с «горняками»

25 июня 2023, 13:42 |
2606
23
Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Facebook. Ярослав и Ольга Ракицкие

Жена 33-летнего защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга прокомментировала продление ее мужем контракта с донецким клубом.

«Я, как жена, могу сказать одно: для нас «Шахтер» - это не просто клуб... это место, где все начиналось. Где Ярослав, будучи простым парнем, из маленького города, имел только свой талант, работоспособность и большую мечту.

Это место, где в него поверили. Это сердце, это наш дом. Не оставим в тяжелые времена. Все будет хорошо», - написала Ракицкая в своем instagram.

Всего на счету Ракицкого 340 матчей и 16 голов в составе дончан. Вместе с «Шахтером» Ярослав выиграл 20 трофеев.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк продление контракта Ольга Ракицкая
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Віталій Ткачук
Ну ну, про зеніт теж так казала. Навіщо таке ляпати? Вона ж лише гірше зробила для його іміджу.
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+7
Burevestnik
і місто на річці нева також їхній дім, в якому лили сльози по Донецьку...
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+6
Maks Maks
Пєвічка расіянська вилізла захищати сєпара свого 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Жена Рахи цкова: сахтер - наш дом...в Киеве...во Львове...раньше в Мариуполе (прописаны, но в доме не жили)...везде, где ХОЗЯИН нас поселит или пропишет - ЭТО И ЕСТЬ НАШ ДОМ!
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Віталій Ткачук
Може хтось, хто нерегулярно слідкує за футболом, став призабувати що собою являє ракицький, то зараз згадають. Воно на блокпостах з посмішкою фоткалося з окупантами, а вона думає що всі забули).
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Maks Maks
Хай ця сімейка скаже, що русня повинна здохнути... А не скаже, бо всі їх родичі в пітєрє залишились 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Valentyn
Тобто з 2019 по 2022 були не тяжкі часи? краще вже мовчати і надалі...
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0
Первый Среди Равных
Сказала би: Україна - наш дім. 
Це був би зачот. А так.... 
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0
Xvalenok03
Хотя чего так волноваться?
То что динамовские шавки так на женщин реагируют уже показатель. 
Ответить
-2
Xvalenok03
Динамовских шавок от злобы выворачивает.
Про динамо такого не скажут - мой дом. 
Скорее скажут - мусарня,совок.
Ответить
-2
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