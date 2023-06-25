Донна Векич – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня состоится финал травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче за титул Петра Квитова из Чехии (№9 WTA) сразится против Донны Векич из Хорватии (№23 WTA). Время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Ранее девушки играли 5 раз, Квитова выиграла 4 поединка.

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