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  4. Донна Векич – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июня 2023, 10:54 |
190
0

Донна Векич – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Берлине

25 июня 2023, 10:54 |
190
0
Донна Векич – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

25 июня состоится финал травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче за титул Петра Квитова из Чехии (№9 WTA) сразится против Донны Векич из Хорватии (№23 WTA). Время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли 5 раз, Квитова выиграла 4 поединка.

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Источник Sport.ua
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