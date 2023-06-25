Металлист рассчитывает на пятерых опытных новичков

Как стало известно Sport.ua, 26 июня перволиговая харьковская команда в Сваляве, что на Закарпатье, начнет подготовку к новому сезону. Футболистам будет представлен новый главный тренер – Андрей Анищенко, который ранее возглавлял молодежный состав слобожанцев.

Андрей Анищенко в комментарии Sport.ua отметил, что именно игроки, представлявшие «Металлист» в прошлом сезоне в первенстве Украины (U-19) попытаются закрепиться в главной команде. Рассчитывает рулевой и на помощь как минимум пяти опытных летних новичков, которые на следующей неделе должны появиться в тренировочном лагере харьковчан на Закарпатье. Это важно, потому что в июне «Металлист» покинула целая группа ведущих исполнителей, которые решили продолжить карьеру во львовских «Карпатах».

Ассистентами Анищенко будут Руслан Фомин, Вадим Харченко, Иван Панчишин, Александр Горяинов, а спортивным директором и в дальнейшем будет работать Василий Кобин.

В подготовительный период слобожанцы планируют сыграть шесть спаррингов: 1 июля – с «Хустом», 2 и 21 июля – с «Минаем», 9 июля – с «Днепром-1», 11 июля – с «Карпатами» и 16-го – с «Севлюшем».