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WTA
25 июня 2023, 09:05 | Обновлено 25 июня 2023, 09:29
103
0

Барбора Крейчикова – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Бирмингеме

25 июня 2023, 09:05 | Обновлено 25 июня 2023, 09:29
103
0
Барбора Крейчикова – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

25 июня состоится финал травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В матче за титул Барбора Крейчикова из Чехии (№12 WTA) сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли 6 раз, Остапенко выиграла 4 поединка.

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Источник Sport.ua
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