Барбора Крейчикова – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала в Бирмингеме
25 июня состоится финал травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В матче за титул Барбора Крейчикова из Чехии (№12 WTA) сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Ранее девушки играли 6 раз, Остапенко выиграла 4 поединка.
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