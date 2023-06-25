СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

В воскресенье, 25июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-21 – Израиль U-21

1.35 – 4.95 – 8.90

19:00 Чехия U-21 – Германия U-21

4.91 – 4.05 – 1.66

19:00 Швейцария U-21 – Италия U-21

4.01 – 3.62 – 1.89

21:45 Норвегия U-21 – Франция U-21

5.20 – 4.55 – 1.55

ТЕННИС

15:30 Карлос Алькарас – Алекс Де Минаур

1.26 – 3.90