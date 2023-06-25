Другие новости25 июня 2023, 07:00 |
155
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Важные события во всех видах спорта
25 июня 2023, 07:00 |
155
0
В воскресенье, 25июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Англия U-21 – Израиль U-21
19:00 Чехия U-21 – Германия U-21
19:00 Швейцария U-21 – Италия U-21
21:45 Норвегия U-21 – Франция U-21
ТЕННИС
15:30 Карлос Алькарас – Алекс Де Минаур
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2023, 21:28 21
Тренер оценил сложный матч Евро-2023
Футбол | 24 июня 2023, 22:03 0
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте
Футбол | 24.06.2023, 20:54
Баскетбол | 24.06.2023, 09:13
Футбол | 24.06.2023, 23:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.06.2023, 12:00 1
24.06.2023, 22:50 6
24.06.2023, 20:16 2
24.06.2023, 23:20 3
24.06.2023, 09:48 17
23.06.2023, 11:51 26
24.06.2023, 20:58 68
24.06.2023, 23:14