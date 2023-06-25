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25 июня 2023, 07:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

Важные события во всех видах спорта

25 июня 2023, 07:00 |
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-21 – Израиль U-21

Favbet 1.35 – 4.95 – 8.90

19:00 Чехия U-21 – Германия U-21

Favbet 4.91 – 4.05 – 1.66

19:00 Швейцария U-21 – Италия U-21

Favbet 4.01 – 3.62 – 1.89

21:45 Норвегия U-21 – Франция U-21

Favbet 5.20 – 4.55 – 1.55

ТЕННИС

15:30 Карлос Алькарас – Алекс Де Минаур

Favbet 1.26 – 3.90

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Источник Sport.ua
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