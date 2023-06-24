Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Квитову не остановить. Определены финалистки турнира в Берлине
WTA
24 июня 2023, 20:20 | Обновлено 24 июня 2023, 20:45
397
0

Квитову не остановить. Определены финалистки турнира в Берлине

33-летняя чешка все еще одна из лучших на траве

24 июня 2023, 20:20 | Обновлено 24 июня 2023, 20:45
397
0
Квитову не остановить. Определены финалистки турнира в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

24 июня состоялись матчи 1/4 и 1/2 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия).

Седьмая сеяная чешка Петра Квитова за день обыграла француженку Каролин Гарсию и Екатерину Александрову.

Донна Векич из Хорватии оказалась сильнее Элины Аванесян и гречанку Марию Саккари.

Отметим, что 33-летняя Петра Квитова – самая возрастная теннисистка, дошедшая до финала в Берлине.

WTA 500 Берлин. 1/2 финала

Петра Квитова [7] – Екатерина Александрова – 6:3, 6:4
Донна Векич – Мария Саккари [6] – 6:4, 7:6(8)

По теме:
Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди
Петра Квитова Донна Векич Каролин Гарсия Екатерина Александрова Мария Саккари Маркета Вондроушова WTA Берлин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Другие виды | 23 июня 2023, 21:15 0
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике

Ярослава штурмовала 2.02 м, но эта планка ей не покорилась

Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Футзал | 23 июня 2023, 23:47 0
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии

В матче за 7-е место футзального Futsal Week Украина сыграет против Чехии

Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Война | 24.06.2023, 07:42
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Водные виды | 24.06.2023, 14:04
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Теннис | 24.06.2023, 04:15
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
24.06.2023, 10:59
Баскетбол
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
22.06.2023, 23:00 10
Другие виды
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
22.06.2023, 23:06 37
Футбол
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
23.06.2023, 06:23 7
Футбол
Тлумак получил новую должность в Карпатах
Тлумак получил новую должность в Карпатах
23.06.2023, 19:43 3
Футбол
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
23.06.2023, 14:50 104
Футбол
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
22.06.2023, 20:14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем