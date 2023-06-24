WTA24 июня 2023, 20:20 | Обновлено 24 июня 2023, 20:45
397
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Квитову не остановить. Определены финалистки турнира в Берлине
33-летняя чешка все еще одна из лучших на траве
24 июня 2023, 20:20 | Обновлено 24 июня 2023, 20:45
397
0
24 июня состоялись матчи 1/4 и 1/2 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия).
Седьмая сеяная чешка Петра Квитова за день обыграла француженку Каролин Гарсию и Екатерину Александрову.
Донна Векич из Хорватии оказалась сильнее Элины Аванесян и гречанку Марию Саккари.
Отметим, что 33-летняя Петра Квитова – самая возрастная теннисистка, дошедшая до финала в Берлине.
WTA 500 Берлин. 1/2 финала
Петра Квитова [7] – Екатерина Александрова – 6:3, 6:4
Донна Векич – Мария Саккари [6] – 6:4, 7:6(8)
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