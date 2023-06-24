Квитову не остановить. Определены финалистки турнира в Берлине

24 июня состоялись матчи 1/4 и 1/2 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия).

Седьмая сеяная чешка Петра Квитова за день обыграла француженку Каролин Гарсию и Екатерину Александрову.

Донна Векич из Хорватии оказалась сильнее Элины Аванесян и гречанку Марию Саккари.

Отметим, что 33-летняя Петра Квитова – самая возрастная теннисистка, дошедшая до финала в Берлине.

WTA 500 Берлин. 1/2 финала

Петра Квитова [7] – Екатерина Александрова – 6:3, 6:4

Донна Векич – Мария Саккари [6] – 6:4, 7:6(8)