ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с полузащитником

Новичок УПЛ «Полесье» объявило об уходе из команды полузащитника Максима Андрущенко, который выступал за команду с 2021 года.

Игрок провел 37 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее состав команды покинули защитники Андрей Власюк и Илля Чередниченко, а также хавбек Даниил Волынец.

Перед стартом в УПЛ клуб успел усилиться защитниками Сергеем Чоботенко и Артемом Шабановым.