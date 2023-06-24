Украина. Премьер лига24 июня 2023, 19:45 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с полузащитником
Максим Андрущенко покидает команду
24 июня 2023, 19:45 |
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Новичок УПЛ «Полесье» объявило об уходе из команды полузащитника Максима Андрущенко, который выступал за команду с 2021 года.
Игрок провел 37 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее состав команды покинули защитники Андрей Власюк и Илля Чередниченко, а также хавбек Даниил Волынец.
Перед стартом в УПЛ клуб успел усилиться защитниками Сергеем Чоботенко и Артемом Шабановым.
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