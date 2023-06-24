WTA24 июня 2023, 19:31 |
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Стали известны финалистки турнира в Бирмингеме
В матче за титул сразятся первые сеяные
24 июня 2023, 19:31 |
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24 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Первая сеяная Барбора Крейчикова уверенно обыграла китаянку Чжу Линь.
Вторая сеяная Алена Остапенко совершила еще один камбэк, одолев Анастасию Потапову.
WTA 250 Бирмингем. 1/2 финала
Барбора Крейчикова [1] – Чжу Линь – 6:3, 6:2
Алена Остапенко [2] – Анастасия Потапова [4] – 5:7, 6:2, 6:4
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