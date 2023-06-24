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  4. Сестры Колб выиграли парный турнир в Гданське
ITF
24 июня 2023, 19:21 |
105
0

Сестры Колб выиграли парный турнир в Гданське

Марина и Надежда добыли восьмой совместный титул

24 июня 2023, 19:21 |
105
0
Сестры Колб выиграли парный турнир в Гданське
ITF. Сестры Колб

Сестры Марина и Надежда Колб стали победительницами турнира ITF W15 в Польше.

В матче за титул украинки, посеянный под первым номером, переиграли польский тандем Джина Файстель / Марцелина Подлинська.

Гданьск. Финал
Марина Колб / Надежда Колб – Джина Файстель / Марцелина Подлинська – 6:0, 6:1

Отметим, что это был восьмой совместный титул ITF для сестер Колб.

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Марина Колб Надежда Колб ITF Гданьск
Источник Sport.ua
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