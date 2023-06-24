Сестры Колб выиграли парный турнир в Гданське

Сестры Марина и Надежда Колб стали победительницами турнира ITF W15 в Польше.

В матче за титул украинки, посеянный под первым номером, переиграли польский тандем Джина Файстель / Марцелина Подлинська.

Гданьск. Финал

Марина Колб / Надежда Колб – Джина Файстель / Марцелина Подлинська – 6:0, 6:1

Отметим, что это был восьмой совместный титул ITF для сестер Колб.