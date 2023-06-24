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  4. Снова отказ. МЮ не может договориться с Челси по хавбеку
Англия
24 июня 2023, 19:05 |
1391
1

Снова отказ. МЮ не может договориться с Челси по хавбеку

Синие хотят больше денег за Маунта

24 июня 2023, 19:05 |
1391
1
Снова отказ. МЮ не может договориться с Челси по хавбеку
Sky Sports. Мэйсон Маунт

По информации британских СМИ, «Челси» отклонил уже третье предложение «Манчестер Юнайтед» по хавбеку Мэйсону Маунту, чей контракт завершается через год.

МЮ предложил 55 миллионов фунтов, тогда как «Челси» хочет 58 миллионов и еще 7 миллионов в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб готов выйти из переговоров, если Синие не примут их третье предложение.

«Челси» сейчас активно разгружает состав: клуб близок к продаже Кая Хаверца, Матео Ковачича, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку и других игроков.

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Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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Vitaliy88
Краще вже МЮ шукати інші варіанти, а ніж мучатися щоб задовільнити Челсі, тай Маунт не коштує 65 млн, максимум його ціник зараз 40- 50 млн
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