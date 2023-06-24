Англия24 июня 2023, 19:05 |
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Снова отказ. МЮ не может договориться с Челси по хавбеку
Синие хотят больше денег за Маунта
24 июня 2023, 19:05 |
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По информации британских СМИ, «Челси» отклонил уже третье предложение «Манчестер Юнайтед» по хавбеку Мэйсону Маунту, чей контракт завершается через год.
МЮ предложил 55 миллионов фунтов, тогда как «Челси» хочет 58 миллионов и еще 7 миллионов в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что манчестерский клуб готов выйти из переговоров, если Синие не примут их третье предложение.
«Челси» сейчас активно разгружает состав: клуб близок к продаже Кая Хаверца, Матео Ковачича, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку и других игроков.
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Комментарии 1
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Краще вже МЮ шукати інші варіанти, а ніж мучатися щоб задовільнити Челсі, тай Маунт не коштує 65 млн, максимум його ціник зараз 40- 50 млн
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