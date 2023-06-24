Снова отказ. МЮ не может договориться с Челси по хавбеку

По информации британских СМИ, «Челси» отклонил уже третье предложение «Манчестер Юнайтед» по хавбеку Мэйсону Маунту, чей контракт завершается через год.

МЮ предложил 55 миллионов фунтов, тогда как «Челси» хочет 58 миллионов и еще 7 миллионов в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб готов выйти из переговоров, если Синие не примут их третье предложение.

«Челси» сейчас активно разгружает состав: клуб близок к продаже Кая Хаверца, Матео Ковачича, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку и других игроков.