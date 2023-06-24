Определены финалисты на травяном турнире в Галле

23 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Галле (Германия).

Третий сеяный Андрей Рублев в двух партия переиграл Роберто Баутиста Агута из Испании.

Представитель Казахстана Александр Бублик также в двух сетах оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

АТР 500 Галле. 1/2 финала

Андрей Рублев [3] – Роберто Баутиста Агут [6] – 6:3, 6:4

Александр Бублик – Александр Зверев [9] – 6:3, 7:5