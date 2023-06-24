Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены финалисты на травяном турнире в Галле
ATP
24 июня 2023, 19:02 |
136
0

Определены финалисты на травяном турнире в Галле

Азия сильнее Европы

24 июня 2023, 19:02 |
136
0
Определены финалисты на травяном турнире в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста Агут

23 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Галле (Германия).

Третий сеяный Андрей Рублев в двух партия переиграл Роберто Баутиста Агута из Испании.

Представитель Казахстана Александр Бублик также в двух сетах оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

АТР 500 Галле. 1/2 финала

Андрей Рублев [3] – Роберто Баутиста Агут [6] – 6:3, 6:4
Александр Бублик – Александр Зверев [9] – 6:3, 7:5

По теме:
Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
Любимый турнир Федерера. Определены четвертьфиналисты АТР 500 в Галле
Финалист Уимблдона-2022 снялся с турнира в Галле
ATP Галле Андрей Рублев Александр Зверев Александр Бублик Роберто Баутиста Агут
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
Волейбол | 23 июня 2023, 21:10 0
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией

В субботу подопечные Крастиньша в первом матче Финала четырех встретятся с хозяевами площадки

Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Теннис | 24 июня 2023, 04:15 0
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме

Крейчикова уверенно обыграла Фругвиртову

Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Баскетбол | 24.06.2023, 09:13
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Другие виды | 24.06.2023, 17:36
Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Футбол | 24.06.2023, 14:37
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 10
Война
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35
Футбол
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
23.06.2023, 13:31 4
Футбол
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
22.06.2023, 23:59 10
Футбол
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
22.06.2023, 23:00 10
Другие виды
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
22.06.2023, 23:06 37
Футбол
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
22.06.2023, 23:12 25
Теннис
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем