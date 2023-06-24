ATP24 июня 2023, 19:02 |
136
0
Определены финалисты на травяном турнире в Галле
Азия сильнее Европы
24 июня 2023, 19:02 |
136
0
23 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Галле (Германия).
Третий сеяный Андрей Рублев в двух партия переиграл Роберто Баутиста Агута из Испании.
Представитель Казахстана Александр Бублик также в двух сетах оказался сильнее Александра Зверева из Германии.
АТР 500 Галле. 1/2 финала
Андрей Рублев [3] – Роберто Баутиста Агут [6] – 6:3, 6:4
Александр Бублик – Александр Зверев [9] – 6:3, 7:5
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 23 июня 2023, 21:10 0
В субботу подопечные Крастиньша в первом матче Финала четырех встретятся с хозяевами площадки
Теннис | 24 июня 2023, 04:15 0
Крейчикова уверенно обыграла Фругвиртову
Баскетбол | 24.06.2023, 09:13
Другие виды | 24.06.2023, 17:36
Футбол | 24.06.2023, 14:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2023, 14:03 10
23.06.2023, 21:35
23.06.2023, 13:31 4
22.06.2023, 23:59 10
22.06.2023, 23:00 10
22.06.2023, 23:06 37
22.06.2023, 23:12 25
23.06.2023, 21:15