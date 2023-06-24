Франция24 июня 2023, 18:29 | Обновлено 24 июня 2023, 18:33
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Мбаппе мило поздравил Месси: «Я многому у теба научился, легенда»
Килиан не забыл написать поздравление
24 июня 2023, 18:29 | Обновлено 24 июня 2023, 18:33
341
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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил с 36 днем рождения своего уже бывшего партнера по команде Лионеля Месси, который перебрался в США.
«С днем рождения, легенда. Желаю хорошего дня в кругу семьи и друзей. И благодарю за два года вместе в Париже, я многому научился у тебя как игрока, партнера по команде и человека».
«Удачи в твоем новом приключении», — отметил Мбаппе.
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