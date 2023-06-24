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  4. Мбаппе мило поздравил Месси: «Я многому у теба научился, легенда»
Франция
24 июня 2023, 18:29 | Обновлено 24 июня 2023, 18:33
341
1

Мбаппе мило поздравил Месси: «Я многому у теба научился, легенда»

Килиан не забыл написать поздравление

24 июня 2023, 18:29 | Обновлено 24 июня 2023, 18:33
341
1
Мбаппе мило поздравил Месси: «Я многому у теба научился, легенда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил с 36 днем рождения своего уже бывшего партнера по команде Лионеля Месси, который перебрался в США.

«С днем рождения, легенда. Желаю хорошего дня в кругу семьи и друзей. И благодарю за два года вместе в Париже, я многому научился у тебя как игрока, партнера по команде и человека».

«Удачи в твоем новом приключении», — отметил Мбаппе.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Sport.ua
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