Мбаппе мило поздравил Месси: «Я многому у теба научился, легенда»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил с 36 днем рождения своего уже бывшего партнера по команде Лионеля Месси, который перебрался в США.

«С днем рождения, легенда. Желаю хорошего дня в кругу семьи и друзей. И благодарю за два года вместе в Париже, я многому научился у тебя как игрока, партнера по команде и человека».

«Удачи в твоем новом приключении», — отметил Мбаппе.