Украина. Премьер лига24 июня 2023, 18:12 |
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Заря провела первую тренировку после отпуска. Тренерский штаб не показали
Об уходе тренера не сообщали
24 июня 2023, 18:12 |
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«Заря» на официальной странице в Facebook объявила, что команда провела первую тренировку после завершения отпуска.
Клуб выложил фотографии с тренировки, однако нет ни одного фото тренера Патрика ван Леувена и его штаба. При этом «Заря» официально об уходе наставника не сообщала.
По информации СМИ, ван Леувен является фаворитом на переход в «Шахтер», хотя сами чемпионы еще не объявили об увольнении тренера Игора Йовичевича.
«Заря» же ищет нового тренера.
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