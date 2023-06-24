Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря провела первую тренировку после отпуска. Тренерский штаб не показали
Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 18:12 |
201
1

Заря провела первую тренировку после отпуска. Тренерский штаб не показали

Об уходе тренера не сообщали

24 июня 2023, 18:12 |
201
1
Заря провела первую тренировку после отпуска. Тренерский штаб не показали
ФК Заря

«Заря» на официальной странице в Facebook объявила, что команда провела первую тренировку после завершения отпуска.

Клуб выложил фотографии с тренировки, однако нет ни одного фото тренера Патрика ван Леувена и его штаба. При этом «Заря» официально об уходе наставника не сообщала.

По информации СМИ, ван Леувен является фаворитом на переход в «Шахтер», хотя сами чемпионы еще не объявили об увольнении тренера Игора Йовичевича.

«Заря» же ищет нового тренера.

По теме:
БАНДУРА: «Клубный бюджет Миная самый маленький в УПЛ»
Александр БАНДУРА: «Премиальные за техническую победу не предусмотрены»
Мариуполь и Десна должны определиться с будущем. УПЛ не будет расширена
Заря Луганск Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Водные виды | 24 июня 2023, 14:04 8
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр

Украинка завоевала третью медаль на европейском форуме

Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Футбол | 23 июня 2023, 19:28 0
Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону

Пурита и Бланко уже с командой

Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Футбол | 24.06.2023, 14:37
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Война | 24.06.2023, 07:42
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Футбол | 23.06.2023, 21:36
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
нормально так в сезон входят
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
22.06.2023, 23:59 10
Футбол
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 10
Война
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
23.06.2023, 23:47
Футзал
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35
Футбол
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
22.06.2023, 23:00 10
Другие виды
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
22.06.2023, 23:06 37
Футбол
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
22.06.2023, 23:12 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем