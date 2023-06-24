Заря провела первую тренировку после отпуска. Тренерский штаб не показали

«Заря» на официальной странице в Facebook объявила, что команда провела первую тренировку после завершения отпуска.

Клуб выложил фотографии с тренировки, однако нет ни одного фото тренера Патрика ван Леувена и его штаба. При этом «Заря» официально об уходе наставника не сообщала.

По информации СМИ, ван Леувен является фаворитом на переход в «Шахтер», хотя сами чемпионы еще не объявили об увольнении тренера Игора Йовичевича.

«Заря» же ищет нового тренера.