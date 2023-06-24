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Молодежные турниры
24 июня 2023, 17:50 | Обновлено 24 июня 2023, 17:52
2443
6

Без Мудрика, но с Судаковым. Состав Украины U-21 на матч Евро-2023

Второй матч на Евро

24 июня 2023, 17:50 | Обновлено 24 июня 2023, 17:52
2443
6
Без Мудрика, но с Судаковым. Состав Украины U-21 на матч Евро-2023
УАФ

В 19:00 начнется второй матч молодежной сборной Украины на Евро-2023. Соперником будет Румыния, которая в стартовой встрече уступила Испании.

Украина в первом матче обыграла Хорватию.

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Крыськив, Сикан

В запасе: Нещерет, Фесюн, Сирота, Салюк, Лях, Брагару, Желизко, Очеретько, Назаренко, Мудрик, Вьюнник, Ванат

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сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
боевой состав
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+4
Gargantua
очень сильная полузащита
и очень слабая защита. с Хорватией просто повезло что не пропустили. но Румыния по идее послабее Хорватии, самая слабая команда группы.
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+1
Alehandro
А на лавці під 15 номером це якійсь інший Судаков?)
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+1
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pricolist
Бережуть Мудрика на вирішальні матчі Євро. 
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+1
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