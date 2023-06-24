Без Мудрика, но с Судаковым. Состав Украины U-21 на матч Евро-2023

В 19:00 начнется второй матч молодежной сборной Украины на Евро-2023. Соперником будет Румыния, которая в стартовой встрече уступила Испании.

Украина в первом матче обыграла Хорватию.

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Крыськив, Сикан

В запасе: Нещерет, Фесюн, Сирота, Салюк, Лях, Брагару, Желизко, Очеретько, Назаренко, Мудрик, Вьюнник, Ванат