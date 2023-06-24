Молодежные турниры24 июня 2023, 17:50 | Обновлено 24 июня 2023, 17:52
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6
Без Мудрика, но с Судаковым. Состав Украины U-21 на матч Евро-2023
Второй матч на Евро
24 июня 2023, 17:50 | Обновлено 24 июня 2023, 17:52
2443
6
В 19:00 начнется второй матч молодежной сборной Украины на Евро-2023. Соперником будет Румыния, которая в стартовой встрече уступила Испании.
Украина в первом матче обыграла Хорватию.
Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Крыськив, Сикан
В запасе: Нещерет, Фесюн, Сирота, Салюк, Лях, Брагару, Желизко, Очеретько, Назаренко, Мудрик, Вьюнник, Ванат
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и очень слабая защита. с Хорватией просто повезло что не пропустили. но Румыния по идее послабее Хорватии, самая слабая команда группы.