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Испания
24 июня 2023, 17:21 | Обновлено 24 июня 2023, 17:22
2424
3

Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба

Вингер «Жироны» может продолжить карьеру в Португалии

24 июня 2023, 17:21 | Обновлено 24 июня 2023, 17:22
2424
3
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сразу три португальских топ клуба проявляют интерес к вингеру «Жироны» и сборной Украины Виктору Цыганкову. По информации португальского инсайдера Альваро Куньяля, речь идет о «Бенфике», «Браге» и «Порту».

Однако сам Цыганков не хочет перебираться в Португалию и хочет продолжить карьеру в Ла Лиге, несмотря на то, что клубы, которые в нем заинтересованы, являются постоянными участниками еврокубков.

Цыганков перешел в «Жирону» лишь в январе текущего года. За полгода провел в Ла Лиге 19 матчей, отличившись в них 3 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 22 миллиона евро.

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Виктор Цыганков Жирона Брага Порту Бенфика трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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Serhii Babak
нехай повноціний сезон проведе в іспанії
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+1
PUMA
Ну Брага вроде бы и не топ клуб Португалии. Бенфика,Порту,Спортинг,но никак не Брага 
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+1
Gargantua
проворонили свое счастье
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0
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