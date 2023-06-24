Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Вингер «Жироны» может продолжить карьеру в Португалии
Сразу три португальских топ клуба проявляют интерес к вингеру «Жироны» и сборной Украины Виктору Цыганкову. По информации португальского инсайдера Альваро Куньяля, речь идет о «Бенфике», «Браге» и «Порту».
Однако сам Цыганков не хочет перебираться в Португалию и хочет продолжить карьеру в Ла Лиге, несмотря на то, что клубы, которые в нем заинтересованы, являются постоянными участниками еврокубков.
Цыганков перешел в «Жирону» лишь в январе текущего года. За полгода провел в Ла Лиге 19 матчей, отличившись в них 3 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 22 миллиона евро.
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