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  4. Дайте 100 миллионов. Вест Хэм ждет от Арсенала предложение по Райсу
Англия
24 июня 2023, 16:50 |
323
0

Дайте 100 миллионов. Вест Хэм ждет от Арсенала предложение по Райсу

Будет ли трансферный рекорд

24 июня 2023, 16:50 |
323
0
Дайте 100 миллионов. Вест Хэм ждет от Арсенала предложение по Райсу
Sky Sports. Деклан Райс

По информации британских СМИ, «Вест Хэм» ожидает, что «Арсенал» после двух предложений по хавбеку Деклану Райсу сделает еще одно – на 100 миллионов фунтов, которые хочет клуб.

«Вест Хэм» раздувает историю о том, что Райса сейчас перехватит «Манчестер Сити», хотя чемпионы Англии еще не сделали официальное предложение.

Рекордным трансфером для «Арсенала» был Николас Пепе, за которого отдали 72 миллиона фунтов. Лондонцы за Райса предложили 75 миллионов и бонусы, но получили отказ.

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Арсенал Лондон Вест Хэм Деклан Райс трансферы АПЛ Манчестер Сити
Источник talkSPORT
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