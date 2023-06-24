Украина. Первая лига24 июня 2023, 16:11 |
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Фомин остается. Новый наставник Металлист определился с тренерским штабом
Старт в Первой лиге
24 июня 2023, 16:11 |
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Новый тренер «Металлиста» Андрей Анищенко определился с тренерским штабом.
Работать в харьковской команде остается опытный в прошлом форвард Руслан Фомин. Кроме того, назначение в штаб получили Александр Горяинов, Иван Панчишин и Вадим Харченко.
Подготовка к новому сезону начнется 26 июня.
Команда по итогам сезона УПЛ вылетела в Первую лигу.
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