Фомин остается. Новый наставник Металлист определился с тренерским штабом

Новый тренер «Металлиста» Андрей Анищенко определился с тренерским штабом.

Работать в харьковской команде остается опытный в прошлом форвард Руслан Фомин. Кроме того, назначение в штаб получили Александр Горяинов, Иван Панчишин и Вадим Харченко.

Подготовка к новому сезону начнется 26 июня.

Команда по итогам сезона УПЛ вылетела в Первую лигу.