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  4. Фомин остается. Новый наставник Металлист определился с тренерским штабом
Украина. Первая лига
24 июня 2023, 16:11 |
1441
0

Фомин остается. Новый наставник Металлист определился с тренерским штабом

Старт в Первой лиге

24 июня 2023, 16:11 |
1441
0
Фомин остается. Новый наставник Металлист определился с тренерским штабом
ФК Металлист

Новый тренер «Металлиста» Андрей Анищенко определился с тренерским штабом.

Работать в харьковской команде остается опытный в прошлом форвард Руслан Фомин. Кроме того, назначение в штаб получили Александр Горяинов, Иван Панчишин и Вадим Харченко.

Подготовка к новому сезону начнется 26 июня.

Команда по итогам сезона УПЛ вылетела в Первую лигу.

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Металлист Харьков Первая лига Украины Руслан Фомин Александр Горяинов
Источник ФК Металлист
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