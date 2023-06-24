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  4. Без шансов. Германия хочет Клоппа в сборную, Ливерпуль не отпустит
Чемпионат Европы
24 июня 2023, 15:45 |
544
0

Без шансов. Германия хочет Клоппа в сборную, Ливерпуль не отпустит

У сборной есть проблемы

24 июня 2023, 15:45 |
544
0
Без шансов. Германия хочет Клоппа в сборную, Ливерпуль не отпустит
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Сборная Германии сейчас готовится к домашнему Евро-2024, однако результаты контрольных матчей команды под руководством Ханса-Дитера Флика страну не радуют.

Германия в четырех последних встречах сыграла вничью с Украиной и уступила Бельгии, Польше и Колумбии.

Местные популярные СМИ открыто призывают поскорее уволить Флика и назначить другого специалиста, пока есть год до старта чемпионата Европы.

Главным претендентом называют Юргена Клоппа. Опросы показывают, что именно тренера «Ливерпуля» фаны хотят видеть во главе национальной сборной. Однако тут сейчас без шансов: клуб не отпустит Клоппа, а сам наставник не высказывает желаний покидать Красных.

Президент Немецкого футбольного союза заявил, что Флик точно останется во главе сборной на осенние контрольные матчи против Франции и Японии.

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сборная Германии по футболу Юрген Клопп Ханс-Дитер Флик
Источник The Athletic
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