Артем ШАБАНОВ: «Коллектив Полесья очень хорошо меня принял»

Украинский защитник Артем Шабанов прокомментировал свой переход в житомирское «Полесье»:

«Раньше я знал Евгения Морозко и Филиппа Будковского. Играл с Андреем Гитченко, когда я начинал. Впечатления приятные, коллектив очень хорошо принял. Ну, а как дальше — еще пока рано говорить, третий день всего. Посмотрим, как будет дальше.

За тренерской карьерой Юрия Калитвинцева я не следил и не тренировался раньше с ним. Но то, что я вижу сейчас — мне очень нравится. Хороший тренировочный процесс, все делается с мячом, очень футбольные упражнения. Поэтому сейчас я очень доволен от работы с ним.

Я смотрел несколько матчей, потому что у меня здесь играет друг Евгений Морозко, следил за его выступлениями. Когда переходил сюда, то звонил ему, спрашивал, как здесь все устроено — хорошо или плохо. Он дал хорошие рекомендации, поэтому я сделал свой выбор и очень надеюсь, что этот выбор будет хорошим».