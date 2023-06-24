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  4. Артем ШАБАНОВ: «Коллектив Полесья очень хорошо меня принял»
Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 15:21 | Обновлено 24 июня 2023, 18:31
692
1

Артем ШАБАНОВ: «Коллектив Полесья очень хорошо меня принял»

Защитник — о возвращении в УПЛ

24 июня 2023, 15:21 | Обновлено 24 июня 2023, 18:31
692
1
Артем ШАБАНОВ: «Коллектив Полесья очень хорошо меня принял»
ФК Полесье. Артем Шабанов

Украинский защитник Артем Шабанов прокомментировал свой переход в житомирское «Полесье»:

«Раньше я знал Евгения Морозко и Филиппа Будковского. Играл с Андреем Гитченко, когда я начинал. Впечатления приятные, коллектив очень хорошо принял. Ну, а как дальше — еще пока рано говорить, третий день всего. Посмотрим, как будет дальше.

За тренерской карьерой Юрия Калитвинцева я не следил и не тренировался раньше с ним. Но то, что я вижу сейчас — мне очень нравится. Хороший тренировочный процесс, все делается с мячом, очень футбольные упражнения. Поэтому сейчас я очень доволен от работы с ним.

Я смотрел несколько матчей, потому что у меня здесь играет друг Евгений Морозко, следил за его выступлениями. Когда переходил сюда, то звонил ему, спрашивал, как здесь все устроено — хорошо или плохо. Он дал хорошие рекомендации, поэтому я сделал свой выбор и очень надеюсь, что этот выбор будет хорошим».

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Источник: Танковский может перейти из Металлиста в Полесье
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Артем Шабанов Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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