ФОТО. Срна отреагировал на события в россии

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна у себя в Инстаграме отреагировал на события в россии, где стремительно развивается мятеж евгения пригожина и его ЧВК «вагнер».

Срна опубликовал фото ночной «Донбасс-Арены» и написал: «Скоро увидимся, Донецк».