Россия24 июня 2023, 14:03 | Обновлено 24 июня 2023, 14:04
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ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
Спортдир «Шахтера» ждет возвращения в Донецк
24 июня 2023, 14:03 | Обновлено 24 июня 2023, 14:04
10485
10
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна у себя в Инстаграме отреагировал на события в россии, где стремительно развивается мятеж евгения пригожина и его ЧВК «вагнер».
Срна опубликовал фото ночной «Донбасс-Арены» и написал: «Скоро увидимся, Донецк».
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Комментарии 10
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Срна это шестерка своих рыговских хозяев ахметова и овоща .Конечно он мечтает о том времени когда рыги у власти а ехать в донецк никто не хочет .Срна палкин ракицкий тимощук азметов денисов леоненко это все рыги .просто переобулись и косят под своих
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За Ахмєтом вже виїхали! Будуть ловити цього кацапського олігарха
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Головне щоб вони там поділились +- порівну та почали %башити один одного з максимальною завзятістю та з максимальними втратами. Більше дохлих кацапів богу дохлих кацапів.
Сейчас в россии все зависит на чью.сторону станут военные .Если не поддержат стпричье умирающее и агрессиивное а станут на сторону здравого смысла и самосбеоежения то будут жить а умирать.на войне никому не хочется тем более ни за что бессмысленно ради ничтожества путина
Сирник політика не твоє, краще впарь ще когось за 50 млн. доларів
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Для повної картини ще б в гудок погудів...
Это не события, а заколот. Который ни на микрон не приблизит возвращение Донецка. А вот с Пригожиным у власти ТЯО применят незамедлительно.
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