Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
Россия
24 июня 2023, 14:03 | Обновлено 24 июня 2023, 14:04
10485
10

ФОТО. Срна отреагировал на события в россии

Спортдир «Шахтера» ждет возвращения в Донецк

24 июня 2023, 14:03 | Обновлено 24 июня 2023, 14:04
10485
10
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна у себя в Инстаграме отреагировал на события в россии, где стремительно развивается мятеж евгения пригожина и его ЧВК «вагнер».

Срна опубликовал фото ночной «Донбасс-Арены» и написал: «Скоро увидимся, Донецк».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Донбасс Арена российско-украинская война евгений пригожин
Источник Instagram
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Комментарии 10
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Alexx
Срна это шестерка своих рыговских хозяев ахметова и овоща .Конечно он мечтает о том времени когда рыги у власти а ехать в донецк никто не хочет .Срна палкин ракицкий тимощук азметов денисов леоненко это все рыги .просто переобулись и косят под своих
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+10
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Алекс Морган
За Ахмєтом вже виїхали! Будуть ловити цього кацапського олігарха
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+8
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Eye of Providence
Головне щоб вони там поділились +- порівну та почали %башити один одного з максимальною завзятістю та з максимальними втратами. Більше дохлих кацапів богу дохлих кацапів.
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+4
Alexx
Сейчас в россии все зависит на чью.сторону станут военные .Если не поддержат стпричье умирающее и агрессиивное а станут на сторону здравого смысла и самосбеоежения то будут жить  а умирать.на войне никому не хочется тем более ни за что бессмысленно ради ничтожества путина
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+3
Перець
Сирник політика не твоє, краще впарь ще когось за 50 млн.  доларів
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+2
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Олександр Панасюк
Для повної картини ще б в гудок погудів...
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-1
Summertime
Это не события, а заколот.  Который ни на микрон не приблизит возвращение Донецка.   А вот с Пригожиным у власти ТЯО применят незамедлительно.
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-5
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