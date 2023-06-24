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Франция
24 июня 2023, 09:32 | Обновлено 24 июня 2023, 09:41
283
0

Спортдиректор покинет ПСЖ. Известно условие для этого

Луиш Кампуш оставит занимаемый пост

24 июня 2023, 09:32 | Обновлено 24 июня 2023, 09:41
283
0
Спортдиректор покинет ПСЖ. Известно условие для этого
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Кампуш (справа)

Луиш Кампуш, который официально считается спортивным советником в парижском клубе «ПСЖ», а фактически выполняет функции спортивного директора, вскоре может покинуть свою должность.

Сообщается, что португалец уйдет из парижского клуба вместе с нападающим Килианом Мбаппе, который близок к переходу в мадридский «Реал». Руководству «ПСЖ» не нравятся близкие отношения Кампуша с агентом Жорже Мендешем, который занимался многими трансферами в клуб.

Ко всему прочему, новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике намерен добиться расширенных полномочий в вопросах трансферов, поэтому не будет необходимости в присутствии в клубе спортивного директора.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «ПСЖ» достигли договоренности по трансферу Килиана Мбаппе.

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Луиш Кампуш ПСЖ Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу Лига 1
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