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WTA
24 июня 2023, 05:15 |
39
0

Киченок / Остапенко – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире в Бирмингеме

24 июня 2023, 05:15 |
39
0
Киченок / Остапенко – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

24 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В полуфинале соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко встретятся с тандемом Сторм Хантер / Алиша Паркс. Поединок запланирован 4-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Марта Костюк / Барбора Крейчикова или дуэта Магда Линетт / Бернарда Пера.

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Сторм Хантер (Сандерс) Алиша Паркс Людмила Киченок Алена Остапенко смотреть онлайн WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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