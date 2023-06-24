Киченок / Остапенко – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире в Бирмингеме
24 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
В полуфинале соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко встретятся с тандемом Сторм Хантер / Алиша Паркс. Поединок запланирован 4-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
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Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Марта Костюк / Барбора Крейчикова или дуэта Магда Линетт / Бернарда Пера.
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