Линетт / Пера – Костюк / Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире в Бирмингеме
24 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире в Бирмингеме (Великобритания).
В 1/2 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова встретятся против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера. Поединок начнется 3-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Людмила Киченок / Алена Остапенко или дуэта Сторм Хантер / Алиша Паркс.
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