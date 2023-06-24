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WTA
24 июня 2023, 04:57 |
41
0

Линетт / Пера – Костюк / Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире в Бирмингеме

24 июня 2023, 04:57 |
41
0
Линетт / Пера – Костюк / Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/2 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова встретятся против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера. Поединок начнется 3-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Людмила Киченок / Алена Остапенко или дуэта Сторм Хантер / Алиша Паркс.

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Источник Sport.ua
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