Украина. Премьер лига24 июня 2023, 03:23 | Обновлено 24 июня 2023, 03:40
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Источник: Заря может подписать полузащитника Ингульца
23-летний Иван Головкин является воспитанником академии «Шахтера»
24 июня 2023, 03:23 | Обновлено 24 июня 2023, 03:40
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Луганская «Заря» проявляет интерес к подписанию хавбека «Ингульца» Ивана Головкина.
Головкин выступает за клуб из Петрово с лета 2021 года. 23-летний вингер в сезоне 2022/23 забил 1 гол в 13 матчах за «Ингулец».
Головкин является воспитанником академии «Шахтера». Он играл за херсонский «Кристалл», молодежные команды «Мариуполя» и «Волыни».
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