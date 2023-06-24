Источник: Заря может подписать полузащитника Ингульца

Луганская «Заря» проявляет интерес к подписанию хавбека «Ингульца» Ивана Головкина.

Головкин выступает за клуб из Петрово с лета 2021 года. 23-летний вингер в сезоне 2022/23 забил 1 гол в 13 матчах за «Ингулец».

Головкин является воспитанником академии «Шахтера». Он играл за херсонский «Кристалл», молодежные команды «Мариуполя» и «Волыни».