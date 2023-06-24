СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

В субботу, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Пакистан – Кувейт

20.00 – 8.60 – 1.10

17:00 Непал – Индия

18.00 – 7.70 – 1.13

23:00 Марокко U-23 – Гвинея U-23

1.82 – 3.40 – 3.84

ТЕННИС

Магда Линетт / Бернарда Пера – Марта Костюк / Барбора Крейчикова

2.89 – 1.39

17:30 Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сторм Хантер / Алиша Паркс

1.65 – 2.18