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24 июня 2023, 01:20 | Обновлено 24 июня 2023, 02:18
172
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

Важные события во всех видах спорта

24 июня 2023, 01:20 | Обновлено 24 июня 2023, 02:18
172
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
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В субботу, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Пакистан – Кувейт

Favbet 20.00 – 8.60 – 1.10

17:00 Непал – Индия

Favbet 18.00 – 7.70 – 1.13

23:00 Марокко U-23 – Гвинея U-23

Favbet 1.82 – 3.40 – 3.84

ТЕННИС

Магда Линетт / Бернарда Пера – Марта Костюк / Барбора Крейчикова

Favbet 2.89 – 1.39

17:30 Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сторм Хантер / Алиша Паркс

Favbet 1.65 – 2.18

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Источник Sport.ua
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