Другие новости24 июня 2023, 01:20 | Обновлено 24 июня 2023, 02:18
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
Важные события во всех видах спорта
24 июня 2023, 01:20 | Обновлено 24 июня 2023, 02:18
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В субботу, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Пакистан – Кувейт
17:00 Непал – Индия
23:00 Марокко U-23 – Гвинея U-23
ТЕННИС
Магда Линетт / Бернарда Пера – Марта Костюк / Барбора Крейчикова
17:30 Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сторм Хантер / Алиша Паркс
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