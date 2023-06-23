WTA23 июня 2023, 23:45 |
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Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнирах в Англии и Германии
Украинки продолжают травяной сезон
23 июня 2023, 23:45 |
147
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Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала первую соперницу в квалификации травяного турнира в Истборне. Цуренко в первом раунде отбора сыграет против Мэдисон Бренгл из США.
Леся ранее дважды уступала этой сопернице.
Катерина Байндл сыграет в квалификации травяного турнира в немецком Бад-Гомбурге. Соперницей будет Кэти Волынец из США.
Ранее украинка выиграла единственную встречу между соперницами.
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