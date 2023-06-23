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  4. Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнирах в Англии и Германии
WTA
23 июня 2023, 23:45 |
147
0

Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнирах в Англии и Германии

Украинки продолжают травяной сезон

23 июня 2023, 23:45 |
147
0
Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнирах в Англии и Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала первую соперницу в квалификации травяного турнира в Истборне. Цуренко в первом раунде отбора сыграет против Мэдисон Бренгл из США.

Леся ранее дважды уступала этой сопернице.

Катерина Байндл сыграет в квалификации травяного турнира в немецком Бад-Гомбурге. Соперницей будет Кэти Волынец из США.

Ранее украинка выиграла единственную встречу между соперницами.

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Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Мэдисон Бренгл Кэти Волынец
Источник Большой теннис Украины
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