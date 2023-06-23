Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнирах в Англии и Германии

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала первую соперницу в квалификации травяного турнира в Истборне. Цуренко в первом раунде отбора сыграет против Мэдисон Бренгл из США.

Леся ранее дважды уступала этой сопернице.

Катерина Байндл сыграет в квалификации травяного турнира в немецком Бад-Гомбурге. Соперницей будет Кэти Волынец из США.

Ранее украинка выиграла единственную встречу между соперницами.