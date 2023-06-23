Источник: Танковский может перейти из Металлиста в Полесье

Житомирское «Полесье» заинтересовано в подписании полузащитника «Металлиста» Вячеслава Танковского.

Весной Танковский играл за «Днепр-1» на правах аренды. 27-летний хавбек за днепрян провел 7 матчей, без забитых голов.

Ранее Вячеслав выступал за команды за «Шахтер, «Зарю», киевский «Арсенал» и «Мариуполь».

«Полесье» выиграло турнир Первой лиги и повышается в классе, находясь в ожидании дебюта в УПЛ.