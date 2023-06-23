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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 22:40 | Обновлено 23 июня 2023, 22:57
498
0

Источник: Танковский может перейти из Металлиста в Полесье

Весной 27-летний хавбек играл за «Днепр-1» на правах аренды

23 июня 2023, 22:40 | Обновлено 23 июня 2023, 22:57
498
0
Источник: Танковский может перейти из Металлиста в Полесье
СК Днепр-1. Вячеслав Танковский

Житомирское «Полесье» заинтересовано в подписании полузащитника «Металлиста» Вячеслава Танковского.

Весной Танковский играл за «Днепр-1» на правах аренды. 27-летний хавбек за днепрян провел 7 матчей, без забитых голов.

Ранее Вячеслав выступал за команды за «Шахтер, «Зарю», киевский «Арсенал» и «Мариуполь».

«Полесье» выиграло турнир Первой лиги и повышается в классе, находясь в ожидании дебюта в УПЛ.

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Вячеслав Танковский Металлист Харьков Днепр-1 аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир
Источник Sportarena
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