Украина. Премьер лига23 июня 2023, 22:40 | Обновлено 23 июня 2023, 22:57
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Источник: Танковский может перейти из Металлиста в Полесье
Весной 27-летний хавбек играл за «Днепр-1» на правах аренды
23 июня 2023, 22:40 | Обновлено 23 июня 2023, 22:57
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Житомирское «Полесье» заинтересовано в подписании полузащитника «Металлиста» Вячеслава Танковского.
Весной Танковский играл за «Днепр-1» на правах аренды. 27-летний хавбек за днепрян провел 7 матчей, без забитых голов.
Ранее Вячеслав выступал за команды за «Шахтер, «Зарю», киевский «Арсенал» и «Мариуполь».
«Полесье» выиграло турнир Первой лиги и повышается в классе, находясь в ожидании дебюта в УПЛ.
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