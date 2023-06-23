Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира WTA250 в Бирмингеме. Киченок играет в паре с Аленой Остапенко.

В четвертьфинале дуэт обыграл пару Ульрикке Эйкери / Александра Панова в двух сетах - 6:4, 6:1.

В 1/2 соперницами Киченок и Остапенко станут Сторм Хантер (Австралия) и Алиша Паркс (США).