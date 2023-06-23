WTA23 июня 2023, 21:25 | Обновлено 23 июня 2023, 21:42
487
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Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира
Вместе с Остапенко
23 июня 2023, 21:25 | Обновлено 23 июня 2023, 21:42
487
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира WTA250 в Бирмингеме. Киченок играет в паре с Аленой Остапенко.
В четвертьфинале дуэт обыграл пару Ульрикке Эйкери / Александра Панова в двух сетах - 6:4, 6:1.
В 1/2 соперницами Киченок и Остапенко станут Сторм Хантер (Австралия) и Алиша Паркс (США).
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