Андрей Тлумак получил новую должность в «Карпатах» после того, как в мае был уволен с поста главного тренера. По информации Sport.ua, Тлумак станет исполнительным директором «Карпат».

Он будет отвечать за развитие клубной инфраструктуры, в том числе за учебно-тренировочную базу в Бартатове. Ее планируют ввести в эксплуатацию 15 июля. Именно на этой базе «Карпаты» будут готовиться к новому сезону после сбора в Ужгороде.

Напомним, генеральным директором «Карпат» является Степан Юрчишин, техническим директором – Тарас Гордиенко, спортивным директором – Артур Довгошия.