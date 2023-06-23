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Украина. Первая лига
23 июня 2023, 19:43 |
5543
2

Тлумак получил новую должность в Карпатах

Экс-тренер львовян станет исполнительным директором

23 июня 2023, 19:43 |
5543
2
Тлумак получил новую должность в Карпатах
bfootball.com.ua. Андрей Тлумак

Андрей Тлумак получил новую должность в «Карпатах» после того, как в мае был уволен с поста главного тренера. По информации Sport.ua, Тлумак станет исполнительным директором «Карпат».

Он будет отвечать за развитие клубной инфраструктуры, в том числе за учебно-тренировочную базу в Бартатове. Ее планируют ввести в эксплуатацию 15 июля. Именно на этой базе «Карпаты» будут готовиться к новому сезону после сбора в Ужгороде.

Напомним, генеральным директором «Карпат» является Степан Юрчишин, техническим директором – Тарас Гордиенко, спортивным директором – Артур Довгошия.

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Источник Sport.ua
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Демід Романчиков
Есть вакансии ещё для нескольких директоров... Вопрос,а на х.я их столько?
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