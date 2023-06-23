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  4. Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 19:28 |
4445
0

Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону

Пурита и Бланко уже с командой

23 июня 2023, 19:28 |
4445
0
Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
ФК Днепр-1

«Днепр-1» сообщил о том, что после отпуска к команде присоединились защитник Эмилиано Пурита и полузащитник Доминго Бланко.

Они пока работают по индивидуальной программе, чтобы втянуться в тренировочный процесс. Ранее сообщалось, что Бланко после переговоров с клубом согласился остаться на новый сезон.

Что касается Пуриты, то он в минувшем сезоне провел за «Днепр-1» только один матч в Лиге Европы.

Ранее клуб попрощался с легионерами Габриэлем Гомесом, Рональдом Матарритой, Хайнером и Жоау Пеглоу.

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Днепр-1 Эмилиано Пурита Доминго Бланко чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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