Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону

«Днепр-1» сообщил о том, что после отпуска к команде присоединились защитник Эмилиано Пурита и полузащитник Доминго Бланко.

Они пока работают по индивидуальной программе, чтобы втянуться в тренировочный процесс. Ранее сообщалось, что Бланко после переговоров с клубом согласился остаться на новый сезон.

Что касается Пуриты, то он в минувшем сезоне провел за «Днепр-1» только один матч в Лиге Европы.

Ранее клуб попрощался с легионерами Габриэлем Гомесом, Рональдом Матарритой, Хайнером и Жоау Пеглоу.