Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Пурита и Бланко уже с командой
«Днепр-1» сообщил о том, что после отпуска к команде присоединились защитник Эмилиано Пурита и полузащитник Доминго Бланко.
Они пока работают по индивидуальной программе, чтобы втянуться в тренировочный процесс. Ранее сообщалось, что Бланко после переговоров с клубом согласился остаться на новый сезон.
Что касается Пуриты, то он в минувшем сезоне провел за «Днепр-1» только один матч в Лиге Европы.
Ранее клуб попрощался с легионерами Габриэлем Гомесом, Рональдом Матарритой, Хайнером и Жоау Пеглоу.
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