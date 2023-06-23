Тонали им мало. Ньюкасл нацелился на еще двух звезд Серии А
«Сороки» хотят подписать Федерико Кьезу и Тео Эрнандеса
«Ньюкасл» продолжает работать над усилением под Лигу чемпионов. Трансфер хавбека «Милана» Сандро Тонали уже фактически согласован, но «Сороки» не собираются на этом останавливаться.
В сфере интересов «Сорок» еще один игрок «Милана», левый защитник Тео Эрнандес, а также вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза. За Кьезу придется побороться с «Астон Виллой», которая уже предложила за игрока 60 миллионов евро.
Осуществить трансфер Эрнандеса будет еще сложнее. Для этого понадобится более 100 миллионов евро.
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