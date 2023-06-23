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  4. Орлов пробился в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Словакии
ITF
23 июня 2023, 13:56 |
76
0

Орлов пробился в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Словакии

Владислав в 1/4 финала обыграл американца из квалификации

23 июня 2023, 13:56 |
76
0
Орлов пробился в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Словакии
ITF. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№414 ATP) пробился в полуфинал грунтового 25-тысячника в Попраде (Словакия).

В матче 1/4 финала четвертый сеяный украинец переиграл Себастьяна Сека из США.

Попрад. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина, 4) – Себастьян Сек (США, Q) – 6:2, 7:6(6)

В следующем раунде соревнований Владислав Орлов сыграет против победителя матча Патрик Рикл (Чехия) – Лукаш Палович (Словакия).

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Владислав Орлов ITF Попрад Себастьян Сек
Источник Sport.ua
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