ITF23 июня 2023, 13:56 |
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Орлов пробился в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Словакии
Владислав в 1/4 финала обыграл американца из квалификации
23 июня 2023, 13:56 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов (№414 ATP) пробился в полуфинал грунтового 25-тысячника в Попраде (Словакия).
В матче 1/4 финала четвертый сеяный украинец переиграл Себастьяна Сека из США.
Попрад. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина, 4) – Себастьян Сек (США, Q) – 6:2, 7:6(6)
В следующем раунде соревнований Владислав Орлов сыграет против победителя матча Патрик Рикл (Чехия) – Лукаш Палович (Словакия).
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