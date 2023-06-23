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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 12:20 | Обновлено 23 июня 2023, 12:28
446
0

Руслан КОСТЫШИН: «Отец Цыганкова всегда мог поставить его на место»

Известный тренер объяснил, как Виктор избежал пути Милевского и Алиева

23 июня 2023, 12:20 | Обновлено 23 июня 2023, 12:28
446
0
Руслан КОСТЫШИН: «Отец Цыганкова всегда мог поставить его на место»
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Известный украинский специалист Руслан Костышин рассказал о том, кто повлиял на развитие полузащитника испанской «Жироны» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.

«У него довольно строгий отец, который всегда следил за ним. Все зависит от воспитания. Витя всегда был скромный. Отец Вити посвятил себя сыну, работал в системе Динамо. Он был рядом, это играло большую роль. Отец всегда мог поставить на место», – сказал Костышин.

49-летний Виталий Цыганков, отец Виктора, с 1992-го по 2009 год выступал на позиции голкипера в винницкой «Ниве», стрыйской «Скале» и ряде израильских клубов.

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Источник FanDay
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