Руслан КОСТЫШИН: «Отец Цыганкова всегда мог поставить его на место»

Известный украинский специалист Руслан Костышин рассказал о том, кто повлиял на развитие полузащитника испанской «Жироны» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.

«У него довольно строгий отец, который всегда следил за ним. Все зависит от воспитания. Витя всегда был скромный. Отец Вити посвятил себя сыну, работал в системе Динамо. Он был рядом, это играло большую роль. Отец всегда мог поставить на место», – сказал Костышин.

49-летний Виталий Цыганков, отец Виктора, с 1992-го по 2009 год выступал на позиции голкипера в винницкой «Ниве», стрыйской «Скале» и ряде израильских клубов.