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Молодежные турниры
23 июня 2023, 12:13 |
132
0

Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Румынией. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 23 июня в 17:30

23 июня 2023, 12:13 |
132
0
Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Румынией. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

23 июня в 17:30 на YouTube-канале УАФ начнется прямая трансляция пресс-конференции с участием главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, посвященной завтрашнему матчу Евро-2023 (U-21) с Румынией в Бухаресте.

Поединок Румыния U-21 – Украина U-21 состоится 24 июня в 19:00 в Бухаресте. В первом туре молодежка «сине-желтых» обыграла сверстников из Хорватии со счетом 2:0.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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