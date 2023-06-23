Молодежные турниры23 июня 2023, 12:13 |
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Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Румынией. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 23 июня в 17:30
23 июня 2023, 12:13 |
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23 июня в 17:30 на YouTube-канале УАФ начнется прямая трансляция пресс-конференции с участием главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, посвященной завтрашнему матчу Евро-2023 (U-21) с Румынией в Бухаресте.
Поединок Румыния U-21 – Украина U-21 состоится 24 июня в 19:00 в Бухаресте. В первом туре молодежка «сине-желтых» обыграла сверстников из Хорватии со счетом 2:0.
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