ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Боруссии Дортмунд

Мюнхенская «Бавария» сообщила о подписании контракта с Рафаэлом Геррейру, который до этого защищал цвета дортмундской «Боруссии».

29-летний португалец поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2026 года. Из Дортмунда в Мюнхен Геррейру переходит в статусе свободного агента, так как срок действия его соглашения со «шмелями» завершается по окончании сезона-2022/2023.

Геррейру выступал за «Боруссию» Дортмунд с 2016 года. Он провел за дортмундцев в общей сложности 224 матча, забил 40 голов и сделал 50 ассистов.