ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Боруссии Дортмунд
В Мюнхен перебрался Рафаэл Геррейру
Мюнхенская «Бавария» сообщила о подписании контракта с Рафаэлом Геррейру, который до этого защищал цвета дортмундской «Боруссии».
29-летний португалец поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2026 года. Из Дортмунда в Мюнхен Геррейру переходит в статусе свободного агента, так как срок действия его соглашения со «шмелями» завершается по окончании сезона-2022/2023.
Геррейру выступал за «Боруссию» Дортмунд с 2016 года. Он провел за дортмундцев в общей сложности 224 матча, забил 40 голов и сделал 50 ассистов.
Mit dem Radl durch München… 🚴♂️🥰#ServusRapha pic.twitter.com/leGyTnBwfN— FC Bayern München (@FCBayern) June 23, 2023
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