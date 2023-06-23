Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал переподписал голкипера-старожила
Испания
23 июня 2023, 10:19 | Обновлено 23 июня 2023, 10:25
350
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал переподписал голкипера-старожила

40-летний Рейна о завершении карьеры не думает

23 июня 2023, 10:19 | Обновлено 23 июня 2023, 10:25
350
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал переподписал голкипера-старожила
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе Рейна

Испанский клуб «Вильярреал» сообщил о том, что заключен новый контракт с 40-летним голкипером Пепе Рейной.

Новое соглашение с сыном известного в 1960-х и 1970-х годах испанского голкипера Мигеля Рейны рассчитано на сезон-2023/2024.

Пепе Рейна, который родом из Мадрида, с лета 2022 года проводит второй период карьеры в стане «Вильярреала». Первый раз цвета «желтой субмарины» он защищал в 2002-2005 гг.. Затем Рейна среди прочего играл за «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Лацио».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с Пепе Рейной
План на сезон. Ла Лига презентовала календарь матчей
Лунин раздора. Перес и Анчелотти в ссоре из-за украинца
Пепе Рейна Ла Лига Вильярреал
Источник ФК Вильярреал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
Другие виды | 22 июня 2023, 20:40 2
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр

У сборной Украины уже 4 золотых и 2 бронзовых медали в первый день Игр

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Футбол | 23 июня 2023, 07:00 1
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

Важные события во всех видах спорта

Тернопольская Нива получила нового директора
Футбол | 22.06.2023, 23:45
Тернопольская Нива получила нового директора
Тернопольская Нива получила нового директора
xG как у Мбаппе, но с нюансами. Почему Довбиком не интересуются топ-клубы
Футбол | 22.06.2023, 11:54
xG как у Мбаппе, но с нюансами. Почему Довбиком не интересуются топ-клубы
xG как у Мбаппе, но с нюансами. Почему Довбиком не интересуются топ-клубы
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
Футбол | 22.06.2023, 19:55
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буяльский отказался от понижения зарплаты. Динамо будет продавать лидеров?
Буяльский отказался от понижения зарплаты. Динамо будет продавать лидеров?
21.06.2023, 20:40 55
Футбол
Известный теннисист может быть дисквалифицирован из-за финала ЛЧ
Известный теннисист может быть дисквалифицирован из-за финала ЛЧ
21.06.2023, 15:51
Теннис
Старт Украины на Евро, соперники для Днепра-1 и Ворсклы, контуры сезона ПФЛ
Старт Украины на Евро, соперники для Днепра-1 и Ворсклы, контуры сезона ПФЛ
22.06.2023, 06:06
Другие виды
Свитолина получила wild card на Уимблдон
Свитолина получила wild card на Уимблдон
21.06.2023, 12:24 11
Теннис
Секс-символ бокса позвала Макгрегора в OnlyFans после вирусного фото
Секс-символ бокса позвала Макгрегора в OnlyFans после вирусного фото
21.06.2023, 16:10
Бокс
Из ПФЛ Украины исключены пять клубов, стала известна причина
Из ПФЛ Украины исключены пять клубов, стала известна причина
21.06.2023, 19:23 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это точно U-21? Я думал, что это моя команда ветеранов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это точно U-21? Я думал, что это моя команда ветеранов»
22.06.2023, 07:38 54
Футбол
Борьба с ветеранами. Почему из Динамо может уйти капитан и все, кому за 30
Борьба с ветеранами. Почему из Динамо может уйти капитан и все, кому за 30
22.06.2023, 16:40 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем