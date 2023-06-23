ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал переподписал голкипера-старожила
40-летний Рейна о завершении карьеры не думает
Испанский клуб «Вильярреал» сообщил о том, что заключен новый контракт с 40-летним голкипером Пепе Рейной.
Новое соглашение с сыном известного в 1960-х и 1970-х годах испанского голкипера Мигеля Рейны рассчитано на сезон-2023/2024.
Пепе Рейна, который родом из Мадрида, с лета 2022 года проводит второй период карьеры в стане «Вильярреала». Первый раз цвета «желтой субмарины» он защищал в 2002-2005 гг.. Затем Рейна среди прочего играл за «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Лацио».
2⃣0️⃣2️⃣4️⃣ @PReina25 2⃣0️⃣2️⃣4️⃣— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2023
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