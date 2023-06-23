Киченок / Остапенко – Эйкери / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Ульрикке Эйкери / Александра Панова (Норвегия/-). Встреча состоится первым запуско. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

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В полуфинале уже ждет пара Сторм Хантер / Алиша Паркс (Австралия / США).

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