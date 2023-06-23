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WTA
23 июня 2023, 10:25 | Обновлено 23 июня 2023, 10:26
203
0

Киченок / Остапенко – Эйкери / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Бирмингеме

23 июня 2023, 10:25 | Обновлено 23 июня 2023, 10:26
203
0
Киченок / Остапенко – Эйкери / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

23 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Ульрикке Эйкери / Александра Панова (Норвегия/-). Встреча состоится первым запуско. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале уже ждет пара Сторм Хантер / Алиша Паркс (Австралия / США).

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Ульрикке Эйкери Александра Панова Людмила Киченок WTA Бирмингем смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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