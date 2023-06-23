Без старожилов. Агробизнес готовится к возвращению в Первую лигу

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, в тренировочном лагере волочиского «Агробизнеса», который возобновит выступления в Первой лиге, сейчас находится 23 футболиста.

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Ни один из игроков ранее не защищал цвета подольской команды. Более того, подавляющее большинство ранее представляло любительские коллективы Львовщины.

Все новички уже успели провести в составе «Агробизнеса» один спарринг – с «Агроном» из Великих Гаев, что на Тернопольщине. Игра завершилась вничью 0:0.

24 июня подопечные Александра Чижевского померяются силами с «Подольем», 28 – с «Карпатами», 1-го июля – с тернопольской «Нивой», 7 – с «Эпицентром», 15 – с «Металлистом 1925», 18 – с винницкой «Нивой» и 21 – с львовским «Рухом».