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Украина. Первая лига
23 июня 2023, 09:20 | Обновлено 23 июня 2023, 12:33
1922
0

Без старожилов. Агробизнес готовится к возвращению в Первую лигу

За команду из Волочиска будут выступать только новички

23 июня 2023, 09:20 | Обновлено 23 июня 2023, 12:33
1922
0
Без старожилов. Агробизнес готовится к возвращению в Первую лигу
ФК Карпаты Львов. Александр Чижевский

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, в тренировочном лагере волочиского «Агробизнеса», который возобновит выступления в Первой лиге, сейчас находится 23 футболиста.

Ни один из игроков ранее не защищал цвета подольской команды. Более того, подавляющее большинство ранее представляло любительские коллективы Львовщины.

Все новички уже успели провести в составе «Агробизнеса» один спарринг – с «Агроном» из Великих Гаев, что на Тернопольщине. Игра завершилась вничью 0:0.

24 июня подопечные Александра Чижевского померяются силами с «Подольем», 28 – с «Карпатами», 1-го июля – с тернопольской «Нивой», 7 – с «Эпицентром», 15 – с «Металлистом 1925», 18 – с винницкой «Нивой» и 21 – с львовским «Рухом».

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Агробизнес Первая лига Украины Александр Чижевский
Источник Sport.ua
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