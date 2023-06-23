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Чемпионат мира
23 июня 2023, 09:02 | Обновлено 23 июня 2023, 09:48
1774
2

Саудовская Аравия отозвала заявку на проведение ЧМ-2030

Этому факту получено объяснение

23 июня 2023, 09:02 | Обновлено 23 июня 2023, 09:48
1774
2
Саудовская Аравия отозвала заявку на проведение ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine

В Саудовской Аравии решеноа отказаться от выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Сообщается, будто представители Саудовской Аравии основательно разобрали свою заявку и пришли к выводу, что ей будет крайне проблематично на равных конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Как известно, Саудовская Аравия первоначально приняла решение побороться на ЧМ-2030 вместе с Грецией и Египтом.

Напомним, что за право провести у себя чемпионат мира 2030 года также будет бороться общая заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Выборы хозяев ЧМ-2030 в ФИФА намерены провести в 2024 году на 74-м конгрессе организации.

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Источник Marca
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Умник
Я за трио Португалов Испании Марокко.
Круто по логистике. Круто по температуре. Часовому поясу.
2026 в Сша это пипец. Буду обзоры смотреть)))))
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0
Henriklarsson11
якби у одному дестиріччі ЧС пройшов і у Катарі і в Саудівській Аравії то був би взагалі треш. Хоча бабкі і решають майже все, але хоч якісь стопи в них мають бути
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