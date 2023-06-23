Саудовская Аравия отозвала заявку на проведение ЧМ-2030
Этому факту получено объяснение
В Саудовской Аравии решеноа отказаться от выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Сообщается, будто представители Саудовской Аравии основательно разобрали свою заявку и пришли к выводу, что ей будет крайне проблематично на равных конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко.
Как известно, Саудовская Аравия первоначально приняла решение побороться на ЧМ-2030 вместе с Грецией и Египтом.
Напомним, что за право провести у себя чемпионат мира 2030 года также будет бороться общая заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.
Выборы хозяев ЧМ-2030 в ФИФА намерены провести в 2024 году на 74-м конгрессе организации.
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