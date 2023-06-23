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23 июня 2023, 07:00 |
644
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

Важные события во всех видах спорта

23 июня 2023, 07:00 |
644
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
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В пятницу, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Ливерпуль Монтевидео – Насьональ

Favbet 3.62 – 3.56 – 1.95

ТЕННИС

13:00 Людмила Киченок / Алена Остапеннко – Ульрикке Эйкери / Александра Панова

Favbet 1.23 – 3.93

ВОЛЕЙБОЛ

17:30 Аргентина – Болгария

Favbet 1.27 – 3.67

21:00 Сербия – Италия

Favbet 3.51 – 1.29

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Источник Sport.ua
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Гиблый день. Смотреть нечего. И это в пятницу.)
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