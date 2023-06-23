СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

В пятницу, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Ливерпуль Монтевидео – Насьональ

3.62 – 3.56 – 1.95

ТЕННИС

13:00 Людмила Киченок / Алена Остапеннко – Ульрикке Эйкери / Александра Панова

1.23 – 3.93

ВОЛЕЙБОЛ

17:30 Аргентина – Болгария

1.27 – 3.67

21:00 Сербия – Италия

3.51 – 1.29