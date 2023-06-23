Другие новости23 июня 2023, 07:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Важные события во всех видах спорта
23 июня 2023, 07:00 |
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В пятницу, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:00 Ливерпуль Монтевидео – Насьональ
ТЕННИС
13:00 Людмила Киченок / Алена Остапеннко – Ульрикке Эйкери / Александра Панова
ВОЛЕЙБОЛ
17:30 Аргентина – Болгария
21:00 Сербия – Италия
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Гиблый день. Смотреть нечего. И это в пятницу.)
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